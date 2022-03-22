İshak Paşa Sarayı, son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Tarihte “Medeniyetler geçidi” olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı'dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ayrıca, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin türbesine de ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“'Medeniyetler Geçidi' olarak bilinen, ecdat yadigarı Tarihi İshak Paşa Sarayı'na ziyaretçi akını UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Ağrı'daki tarihi saray, pandemiye rağmen 2021'de 226 bin ziyaretçi ağırlayarak son 9 yılın ziyaretçi sayısı rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.