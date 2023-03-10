Işık, köy okullarını ziyaret etti

Ziyaretleri sırasında idareciler ve öğretmenler ile görüşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, okul yöneticilerinden okulların mevcut durumlarıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alarak okulda incelemelerde bulundu.

Işık, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin genel durumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgiler edindi. Öğrencilerle sohbet gerçekleştirdikten sonra Işık, okulun öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek görüş, fikir ve önerilerini dinledi. Ziyaret sonunda okul yönetimine ve öğretmenlere gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.