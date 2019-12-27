İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı’ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulunduGenel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı’nı ve Ahmed-i Hani’nin türbesini ziyaret etti.

İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu


Genel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani'nin türbesini ziyaret etti.


Uzunkaya ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti. Uzunkaya'ya ziyaretlerinde İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.