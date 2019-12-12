Ağrı’da İŞKUR İl Müdürlüğünce ‘İŞKUR Kampüste Etkinliği’ düzenlendiEtkinlik kapsamında İŞKUR personeli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ile kampüste bir araya gelerek, İŞKUR’un üniversiteli gençlere yönelik faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Ağrı'da İŞKUR İl Müdürlüğünce ‘İŞKUR Kampüste Etkinliği' düzenlendi
Etkinlik kapsamında İŞKUR personeli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ile kampüste bir araya gelerek, İŞKUR'un üniversiteli gençlere yönelik faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Etkinliğe katılan Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, üniversiteli öğrencilere iş hayatında deneyim kazanmaları amacıyla, Sosyal Çalışma Programı, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Staj, Mülakat Teknikleri, CV Hazırlama gibi konularda bilgiler verdi.
Düzenlenen etkinliğe öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterirken, etkinlik sonrasında Güven, üniversitenin yemekhanesinde gençlerle bir araya geldi.