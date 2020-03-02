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İşte saldırıya uğrayan servis otobüsü

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi.


Yaralıların olduğu bildirilen saldırıda edinilen bilgilere göre yaralılar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.


Saldırıya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Bu sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısına gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple kara yolundan çıkarak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.”

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