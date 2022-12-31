Jandarma Ağrı'da çocukların yüzünü güldürdü

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarmalar, çetin kış şartlarının yaşandığı ilde köy okullarında okuyan öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet desteğinde bulundu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarmalar, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri çerçevesinde kışın oldukça soğuk ve zorlu geçtiği kentte, köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı. Başlatılan kampanya ile askerlerin katkıları ile öğrenciler için kışlık kıyafetler alındı.

Alınan kıyafetler, il merkezine bağlı 3 köy ile Taşlıçay ilçesine bağlı 6 köy okulunda okuyan toplam 98 öğrenciye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Trafik Timi ve Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından ulaştırıldı.

Sınıflarında askerlerin elinden hediyelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erol ve jandarma personeline teşekkür etti.