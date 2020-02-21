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Jandarma yaşlı adamın çalınan parasını kendisine teslim etti

Ağrı Merkez Aslangazi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Reşit Yıldırım’ın evinden çalınan 63 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrası, şüpheli yakalanarak çaldığı para sahibine teslim edildi.

Ağrı Merkez Aslangazi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Reşit Yıldırım'ın evinden çalınan 63 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrası, şüpheli yakalanarak çaldığı para sahibine teslim edildi.


Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı-Merkez Aslangazi köyünde 19 Şubat 2020 günü (85) yaşındaki Reşit Yıldırım isimli vatandaşımızın evinden 63 bin 800 TL parası çalınmış, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesinden sonra jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalar neticesinde, olayın faali şüpheli bir şahıs çaldığı 63 bin 800 TL ile birlikte yakalanarak çalınan 63 bin 800 TL sahibine teslim edilmiştir.” denildi.

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