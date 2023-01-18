Jandarmanın hediye götürdüğü köy çocukları büyük mutluluk yaşadı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, başlattıkları kampanya çerçevesinde topladıkları hediyeleri köy çocuklarına ulaştırarak, çocukları sevindirmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığınca il genelindeki köylerde okuyan çocuklar için başlatılan kampanya ile topladıkları kışlık kıyafet ve çeşitli hediyeleri, daha önce Ağrı merkez, Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan çocuklara ulaştıran jandarma ekipleri, bu kez Patnos ilçesine bağlı 10 köy okulunda okuyan toplam 250 öğrenciye ulaştı. Okullarında kendilerini ayrı ayrı ziyaret ederek, hediyelerini ulaştıran jandarmaları karşılarında gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşarken kedilerine bir birinden güzel hediyeleri getiren jandarma personeline teşekkür etti.