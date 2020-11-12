Kaçak tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonları tehlike saçıyor

Ağrı'da yasa dışı yollarla tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonları, doldurdukları tüpleri herhangi bir teste tabi tutmadan satarak ev ve iş yerlerinde tehlike saçılmasına neden oluyor.

Ağrı'da bulunan tüp bayii sahipleri, kaçak yollarla tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine son vermek için açıklama yaptı. İş yerlerini kapatma noktasına gelen tüp bayileri yaptıkları açıklamanın istasyon sahiplerine bir uyarı niteliği taşıdığını, akaryakıt istasyonlarının bu tür yasa dışı yollarla dolum yapmaya devam etmesi halinde gerekli mercilere şikâyette bulunarak bütün yasal haklarını kullanacaklarını dile getirdiler.

“Yanımızda çalışan personellerin maaşını ödeyemeyecek duruma geldik”

Oto-gaz satışı yapan bazı akaryakıt istasyonlarının yasal olmayan yollarla tüp doldurmasından dolayı işlerinde büyük bir düşüşün yaşandığını belirten Aygaz Bayii Ağrı yetkilisi Ahmet Aydemir, “Yanımızda çalışan personellerin maaşını ödeyemeyecek duruma geldik. İşlerimiz durma noktasına geldi. Biz, kaçak yollarla tüp dolduran akaryakıt istasyonlarına ‘Dur' demek adına yetkililerden yardım bekliyoruz. Akaryakıt istasyonlarının yasa dışı yollarla tüp dolumu yapmaya devam etmesi halinde iş yerlerimize kilit vurmak zorunda kalacağız.” dedi.

“Teste tabi tutulmadan ev ve iş yerlerine koyulan tüplerin bombadan hiçbir farkı yoktur”

Tüp dolumu yapan akaryakıt istasyonlarıyla baş edebilmek için çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak yine de onları bu yasa dışı işlerden alıkoyamadıklarını kaydeden Likitgaz Bayii Ağrı yetkilisi Fikret Aslan, “ Kaçak tüp dolumu yapan firmalar bizi bu açıklamaya mecbur bıraktı. Bu açıklamamız onlara uyarı mahiyetindedir. Eğer hala bu yasal olmayan işleri yapmaya devam edeceklerse yasal yollardan bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu firmalar doldurdukları hiçbir tüpü teste tabi tutmuyor. Teste tabi tutulmayan her tüp büyük bir tehlike oluşturuyor. Teste tabi tutulmadan ev ve iş yerlerine koyulan tüplerin bombadan hiçbir farkı yoktur" ifadelerini kullandı.