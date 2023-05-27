Kamera ve sismik sensörlerle denetlenen İran sınırında kuş uçurtulmuyor

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiye-İran sınırında sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre 30 santimetre kalınlığında olan üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvar sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının iştiraki olan ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen en son sistem termal kameraların yüksek görüntü kalitesi sayesinde gece gündüz fark etmeksizin hudut hattında gözetleme yapılabiliyor. Türkiye-İran sınırının 87 kilometrelik bölümünü oluşturan Ağrı'da ileri teknoloji sayesinde 2023 yılı içerisinde yapılan denetim ve operasyonlarda 2 bin 250 düzensiz göçmen yakalandı. Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğünce bu yıl gerçekleştirilen charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla toplam 2 bin 59 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 87 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 23 araca ise el konuldu.

“Bu yıl içerisinde sınırda 13 bin 800 göçmen engellemesi yapıldı”

84 kilometrelik modüler sınır duvarının donatıldığı teknolojik sistemler hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Osman Varol, duvar inşa edildikten sonra düzensiz göçmen, kaçakçılık ve terör alanında ciddi bir başarı elde ettiklerini söyleyerek, “87 kilometrelik sınır hattımızın yaklaşık 84 kilometrelik bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumda. 3 metrelik bu duvar üzerinde jiletli teller bulunmakta. Bu sadece bir sınır duvarı değil entegre bir sınır güvenlik sistemi. Bu duvarın dışında, duvarın iç tarafında asfalt yolumuz var. Yaklaşık 85 buçuk kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Ayrıca aydınlatma sistemlerimiz var, güvenlik kameralarımız var. Bu kameraların hem gece görüş hem de termal özellikleri var. Duvar inşaatının dışında kalan kısmında coğrafyanın duvar inşaatına izin vermediği bölgelerde tel uygulamamız ve toprağın içerisine gömülen sismik algılayıcılarımız var. Bunlar çok akıllı cihazlar ve üzerinden geçenin insan veya hayvan olduğunu algoritmasıyla algılayabilen çok modern sistemler. Bunun üzerine ilave olarak elektro-optik kule dediğimiz yerli ve milli olarak ASELSAN tarafından üretilen çok gelişmiş sistemlerimiz var. Elektro-optik sistemler adında olduğu gibi hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok yüksek teknoloji içeriyorlar. Bunlara insan radarı da diyebiliriz. Alınan tedbirler ve tamamlanan bu işler sayesinde özellikle yasadışı göçle mücadelede elimiz çok kuvvetlendi. Bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin 800 göçmen engellemesi yapıldı sınırda. Sınırımıza gelip, sınırımızı ihlal etmek isteyen göçmenlerin sınır güvenlik güçlerimizce engellenerek geri gönderilmesini ifade eden hukuki bir terim bu. Yine ihlali gerçekleştirmiş olan 2 bin 250 kadar göçmen sınırlarımız içerisinde yakalandı. İlimizde bu yakalananlardan ve sınırlarımız içerisinde bulunan diğerlerinden 2 bin 59'u resmi işlemler sonrası hukuka uygun olarak sınır dışı edildi. Tabii bu işin bir de organizasyon tarafı var. Yani bu göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan ve bundan yasa dışı kazanç elde eden göçmen kaçakçıları var. Bu kapsamda da çok ciddi operasyonlar yapıldı. Bu doğrultuda bu yıl içerisinde 87 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişi tutuklandı ve bununla beraber 23 araca da el konuldu. Bu şebekeleri çok sıkı takip ediyoruz. Sınır duvarı ve entegre sistemi tüm sınırları dolaşıp bittiğinde bu sorunun ciddi anlamda geride kalacağını düşünüyorum” dedi.

“Terör örgütlerinin sınır hattından içeriye geçmesi mümkün olmuyor”

Sınır duvarı ve entegre sistemler sayesinde sadece göçmen kaçakçılığı değil, terör ve uyuşturucu anlamında da üst düzey bir başarı yakaladıklarını vurgulayan Vali Varol, “84 kilometrenin tamamında aydınlatmamız var ve gündüz gibi oluyor. 85 kilometrelik asfalt yolumuz sayesinde de devriyelerimiz herhangi bir olay olduğunda bu bölgelere çok hızlı bir şekilde erişebiliyor. Bu bölgelerde yeteri kadar sınır güvenlik güçlerimiz var. Sınır hattı boyunca yaklaşık 160 tane kameramız mevcut. 33 tane de elektro-optik kulelerimiz var. Sınırdaki bu üst düzey güvenliğin sadece göçle mücadele anlamında değil, terörler mücadele anlamında, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı ile mücadele anlamında da çok büyük faydası oluyor. Bu kadar yüksek güvenlikli bir sınır hattınız olduğunda terör örgütlerinin de bu sınır hattından içeriye geçmesi mümkün olmuyor. Zaten ilimizde terör olayları yok denecek kadar az. Terör varlığı vatandaşımız için geçmişte kalan kötü bir anı sadece. Bu hat aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, narkotik anlamda da çok önemli” ifadelerini kullandı.