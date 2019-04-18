Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Savcı Sayan'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti.

Başkan Sayan gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Nuhun Gemisi, Ağrı Dağı'nı simgeleyen tablo ve Mem u Zin kitabını hediye etti. Misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileten Şeref Malkoç Kurumlarını simgeleyen plaket ve çeşitli yayın kitaplarından hediye etti. Yapılan ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Ziyarette Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Ağrı Defterdarı Mehmet Tural ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu hazır bulundu.