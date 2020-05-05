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Kanka polis evde kalan çocuklara hediyeler götürdü

Ağrı’da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.


Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, bu yıl korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla kutlanıyor.


Ağrı'da etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile jandarma trafik ekipleri ‘Kanka Polis' kostümü giyerek korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları yasak olan çocuklara sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Trafik ekipleri, çocuklara hediye ettikleri düdükleri ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çalmalarını istedi.


Bazı çocuklar ise, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kendi hazırladıkları resimleri polis ekiplerine hediye etti.

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