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Kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi coştu

Ağrı’nın merkeze bağlı Başkent köyünde bulunan ve kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Başkent köyünde bulunan ve kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi görenlerin ilgisini çekiyor.


Başkent köyünde bulunan Başkent Şelalesi karların erimesiyle birlikte coştu. Şelalenin metrelerce yükseklikten akan suyunun sesi ve yeşile bürünmüş çevresi yoldan geçen vatandaşları kendisine hayran bırakıyor. Başkent Şelalesi'nin alt kısmında bulunan derede balık tutma şansı da bulan vatandaşlar, şehrin sessizliğinden kaçmak ve doğa ile iç içe olmak için Başkent köyüne gelerek manzaranın tadını çıkarıyor.

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