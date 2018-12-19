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Kar ve tipinin kapattığı yolları atla aştılar

Türkiye’nin doğusunda, kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor.

Türkiye'nin doğusunda, kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor. Ekipler, kar ve tipiden kapanan yolları atlarla aşıyor.


Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta yaklaşık 2 bin 500 personel ile hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede, 650 kişilik eğitimli arıza ekibiyle yüksek gerilim hatlarındaki iletim telleri ve direklerin bakım-onarımını yapıyor.


İletim telleri ile direklerde oluşan buzları yüksek gerilim hatlarına çıkarak ve zaman zaman da iletim tellerine büyük odunlar ile vurarak temizleyen ekipler, böylece enerji nakillerinde yaşanabilecek aksaklığın önüne geçmeye çalışıyor.


Kar ve tipiden kapanan yolları da atlarla aşan ekipler direklerin bakım-onarımını yaparak elektrik kesintisinin önüne geçiyor.


Ağrı'nın Hamur ilçesi kırsalında kar fırtınası dolayısıyla arızalan hatlara müdahale eden atlı ekip bin bir güçlükle karlı yolları aştı. Ekiplerin tipi altında çalışmaları objektiflere yansıdı.

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