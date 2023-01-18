Kar yağmayan kentte don etkili oluyor

Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen henüz kar yağmayan Ağrı'da don etkili oluyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da her yıl kasım ayında yağan kar, ocak ayına girilmesine rağmen etkisini göstermedi. Bunun yerine zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava etkisini gösterirken, kentin birçok bölgesinde don meydana geldi. Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.