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Karantina ihlaline 12 bin 600 TL para cezası

Ağrı Valiliği, Ağrı’da karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye ceza yağdırdı.

Ağrı Valiliği, Ağrı'da karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye ceza yağdırdı.


Ağrı'da sıklaştırılan tedbirler kapsamında oluşturan 128 kişilik ekiple 176 restoran, kafe, kıraathane, 148 market, çay bahçesi, pazar yeri, 89 kuaför, 28 cami, konaklama yeri, 13 nikah töreni olmak üzere 454 iş yerinde denetleme yapıldığı açıklandı.


Gittikleri iş yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyaran ekipler, bu kurallara uymayanlara ise ceza kestiler. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan 280 kişilik ekip, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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