Karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 166 personelin katılımıyla 306 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ekipleri tarafından 105 ticari taksi ile 156 toplu taşıma aracının denetlenerek, salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Denetimlere katılan 342 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildiği ifade edildi.