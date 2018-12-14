Karda mahsur kalan hamile kadını gece yarısı kurtarma operasyonu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hamile kadın gece yarısı 4 saat süren çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gözücü köyü Satıkomu mezrasında saat 23.00 sıralarında bir hamile kadının fenalaştığı ihbarını alan sağlık ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle durumu ilçe özel idaresine bildirdi. Hamile kadını kurtarmak için harekete geçen ekipler gece yarısı iş makineleri ile yol açma çalışması başlattı. Yoğun fırtınaya rağmen 4 saatte yolu açan ekiplerle birlikte köye ulaşan 112 acil sağlık görevlileri sabaha doğru hamile kadını evden alarak ambulansla devlet hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.