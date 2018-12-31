Kardan dolayı yolu kapanan köydeki hasta, 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesi Onbaşılar köyünde mahsur kalan hasta, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabası ile fırtına ve tipiden kapanan köy yolunun yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası açılarak 112 ekiplerince köyden alınıp, hastaneye götürüldü.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde ikamet eden kalp ve solunum yetmezliği çeken Mustafa Zencir (50) rahatsızlandı. 112 ekiplerini ve Patnos İlçe Özel İdaresi ekiplerini arayan hasta yakınlarının yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonuca paletli dozerle yolu açıp köye varan ekipler, hastayı ambulansla aldı.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolda kara saplanan ambulansa yolda zincir takıldıktan sonra yola devam edilip, hasta Zencir Patnos Devlet Hastanesine götürüldü.

Onbaşılar Köyü Muhtarı Kasım Çay, "Allah devletimizden razı olsun. İlçe Kaymakamımızdan razı olsun. Gecenin bu saatinde dört, beş araçla yaklaşık dört saattir köyümüzün yolunu açıyorlar" diye konuştu.