Karnesini aldığı gibi Milli Eğitim Müdürüne koştu

Ağrı'da ailesinin maddi imkânsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan ancak daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ‘Benim Öğrencim' projesi kapsamında okula tekrardan kazandırılan 8. sınıf öğrencisi Burak Elsin, karnesini alır almaz İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e koştu.

Dönem başında ailesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle okulu bırakan Ağrı Merkez İpek Yolu Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Burak Elsin, ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent genelinde çeşitli sebeplerle okulu bırakan öğrencilerin tespit edilip, tekrardan okula kazandırılması amacıyla başlatılan ‘Benim Öğrencim' projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin çalışmaları sonucunda Burak'ın durumunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisi ile bizzat ilgilenerek okula kazandırılmasını sağladı. Burak'ın ailesinin ekonomik sıkıntılarının çözümü konusunda Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan da destek alınarak Burak okula kazandırıldı.

Tekrar okula kazandırılan ve okuluna devam eden Burak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi ile karnesini alır almaz, kendisine sahip çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e koştu. Karnesini ve aldığı onur belgesini gösteren Burak'ı makamında ağırlayan Tekin, kendisini tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

İl genelinde okula devam edemeyen öğrencilerin okula tekrardan kazandırılması için başlatılan ‘Benim Öğrencim' projesi ve Burak hakkında konuşan Müdür Tekin, Burak'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve kendisini eğitim hayatı boyunca takip edeceklerini ve gerekli bütün desteği sağlayacaklarını söyledi.

‘Öğrencilerimizin tamamını her yönü ile takip ediyoruz'

Burak'ın yanı sıra kentte başlatılan ‘Benim Öğrencim' projesi kapsamında okula tekrardan kazandırılan ve çeşitli problemleri olan bütün öğrencilerin takip edileceğini ve eğitim hayatları boyunca gerekli bütün desteğin, Ağrı Valiliğinin de katkılarıyla kendilerine sağlandığını kaydeden Tekin, “İl genelinde başlattığımız ‘Benim Öğrencim' projemiz devam ediyor. Bu projemizle il genelindeki çeşitli sebeplerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerimizi tekrar okula kazandırıyoruz. Burak da bu öğrencilerimizden biri. Bugün karnesini alır almaz bizlere gelmesi bizi mutlu etti. Biz bu öğrencilerimizin tamamının durumunu oluşturduğumuz ekiplerimizle takip ediyoruz. İhtiyaçlarını Sayın Valimizin desteği ile karşılıyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarını da takip edip, kendilerine gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

‘Savcı olmak istiyorum'

Burak ise okulu bıraktığına pişman olduğunu söyleyerek, kendisine tekrar okula başlaması için gerekli desteği veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Ağrı'da çeşitli sebeplerden dolayı okula devam etmeyen öğrenci arkadaşlarına çağrıda bulunan Burak, İl Milli Eğitim Müdürüne geldikleri takdirde bütün sorunlarının hallolacağını belirterek, "Ben 8. sınıfa gidiyorum. Sene başında ailemin durumu kötü olduğu için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama Milli Eğitim Müdürümüz bunu öğrendi. Adliyedeki hakim ve savcı abilerimin de desteği oldu. Okuluma yeniden başladım. Bundan sonra hiç okulu bırakmayacağım. Müdürüme söz verdim. Büyüyünce savcı olacağım. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.