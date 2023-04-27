Karpuz yüklü tırdan 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin çıktı

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince karpuz yüklü bir tırda narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gürbulak Gümrük Sahasında İran'dan Türkiye'ye gelen karpuz yüklü bir tırda narkotik köpek desteği ile yaptığı aramalarda toplam 62 litre 420 gram sıvı metamfetamin ile 550 gam metamfetamin ve 150 gram skunk bitkisi ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.