Kars'tan Ağrı'ya “Biz Anadolu'yuz” Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Kars'tan Ağrı'ya gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Ağrı'yı gezdi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Ağrı'ya gelen öğrenciler 5 gün boyunca Ağrı'yı gezerek kentin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etti.

Öğrenciler ilk olarak Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada ki kurslardan Gençlik Liderlerinden bilgi aldı. Kent merkezini gezen öğrenciler; Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u, Ağrı İl Jandarma Komutanlığını, Ağrı Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenci kafilesi daha sonra Doğubayazıt ilçesine hareket ederek, Tarihi İshak Paşa Sarayını ve tarihi Şeyh Ahmed El-Hani müzesini ve türbesini ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ziyaretlerini tamamlayan öğrenci kafilesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ın, Gençlik Merkezi Müdürü Ebru Duru'nun ve Gençlik Liderlerinin yakın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek Kars'a doğru hareket ettiler.