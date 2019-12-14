Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Ağrı'nın Hamur İlçesi'ne bağlı Erdoğan Köyü'nde kayalıklarda mahsur kalan keçeyi Ağrı AFAD ekibi yapılan uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde gelen ihbar üzerine Erdoğan Köyü'ne giden Ağrı AFAD ekibi yaklaşık 50 metre uzunluğundaki sarp kayalıklara tedbirler alarak çıkmayı başarırken, kayalıklarda mahsur kalan keçi, güvenli bir şekilde aşağı indirilerek sahibine teslim edildi. AFAD yetkililerine teşekkür eden köy halkı, çalışmalarından dolayı tüm ekibi kutladılar.