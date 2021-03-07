Kaymakam Balcı, Belediye birim çalışanları ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Alper Balcı başkanlığında, belediye birim çalışanları ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Personel verimliliğinin arttırılması, İşlerin ve projelerin hızlandırılması, aksayan yanların belirlenmesi ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda, her birim hakkında ayrıntılı bilgi alan Kaymakam Alper Balcı, personelin çalışmaları esnasında karşılaşılan sorunları dinleyerek çözüm üretilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Balcı yaptığı konuşmada, “Diyadin, Anadolu'nun tüm güzelliklerini barındıran bir ilçe. Bu güzel ilçemizi daha yaşanılabilir bir yer yapmak ve halkımıza Belediye olarak mevcut imkanlar ile en iyi hizmetin yapılması için hep beraber çalışmak zorundayız. Bütün belediye çalışanlarımızın en başta da amirlerin bu bilinç ve sorumlulukla çalışmasını istiyorum. İlçedeki vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın istek, talepleri doğrultusunda uyarılarını dikkate alarak çözüm üretme konusunda gayret göstermeliyiz" diyerek tavsiyelerde bulundu.