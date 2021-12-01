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Kaymakam Balcı, "Bugün bizim için tarihi bir gün"

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kurulan kilitli parke taşı tesissinde üretilen taşlar ilk Cemal Kaya Anadolu Lisesi bahçesine döşendi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan kilitli parke taşı tesissinde üretilen taşlar ilk Cemal Kaya Anadolu Lisesi bahçesine döşendi.


Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin'de kurulan Kilitli parke taşı tesisinden ilk çıkan parke taşını Cemal Kaya Anadolu Lisesi bahçesine döşedi


Kaymakam Balcı, "Kilitli parke taşı tesisimizden çıkan ilk parke taşlarını 6 ay önce söz verdiğimiz Cemal Kaya Anadolu Lisesi'nin bahçesini çamurdan kurtararak döşemeye başladık. Okulumuzu yaptıran Milletvekili Cemal Kaya'ya minnettarız" dedi.

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