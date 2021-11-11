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Kaymakam Balcı, tekstil atölyesini ziyaret etti

Ağrı’nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, faaliyete geçen tekstil atölyesini ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, faaliyete geçen tekstil atölyesini ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin'de faaliyete geçen tekstil atölyesini ziyaret etti. İşletme sahibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Balcı, "Şu an saat 18.26, tekstil atölyesinde işçiler çalışıyorlar ve üretiyorlar. Mutluluğun resmidir bu. Aile bütçelerine katkı sağlayarak ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Bu durumun kendileri için sevindirici olduğunu ifade ederek bu projeyi hayata geçirdikleri için NYT Tekstil'e teşekkür ediyorum" dedi.

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