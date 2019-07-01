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Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi

Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS’de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsü olan Doğubayazıt’lı öğrencilere hediyeler verdi.

Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS'de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsü olan Doğubayazıt'lı öğrencilere hediyeler verdi.


Kaymakam Engin, Ağrı ilinde derece yapan Doğubayazıt ilçesi Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Leyla Temtek, Hasan Çoktin Ortaokul öğrencisi Resul Mert ve Gazi Ortaokul öğrencisi Ali Yiğit'i makamında ağırlayarak hediyeler verdi.


Öğrencilere ve okul müdürlerine hediyelerini Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, Ağır Ceza Reisi Erhan Emre, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı takdim etti.

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