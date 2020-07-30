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Kaymakam Ömeroğlu yetimlere kurbanlık koyun hediye etti

Hamur Kaymakamı Yakup Ömeroğlu, Kurban Bayramı öncesinde Hamur merkez ve köylerinde yaşayan 24 yetim ve öksüz çocuğa kurbanlık koç ve koyun hediye etti.


Kaymakamlık tarafından alınan kurbanlıklar, kaymakamlık çalışanları tarafından ilgililerin evlerine götürülerek teslim edildi.


Kaymakam Ömeroğlu yaptığı açıklamada: "Bayramda yetimlerimizi sevindirmek amacıyla önceden tespit ettiğimiz 24 çocuğumuza koyun ve koç hediye ettik. İlçemizde maddi durumları iyi olmayan bu öksüz ve yetim çocuğumuz ve ailelerini bir nebze de olsa mutlu ettiysek ne mutlu bize" dedi.

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