Kaymakam Sarı 43 personele başarı belgesi verdi

Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen program öncesinde protokoldekiler tarafından Eleşkirt Sanat Merkezi öğrencilerinin el emeği göz nuru hazırladıkları, filografi, hat, ebru, gibi el sanatlarıyla yapılan sergiyi gezdiler. Büyük beğeni ve taktir alan sergi sonrası Celal Oruç Fakültesi konferans salonunda programa geçildi.

Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmaları konu alan slayt gösteriminin ardından Kaymakam Sarı tarafından bir konuşma yapıldı.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı konuşmasında, "İçinde yaşadığımız coğrafya ve zaman dilimi kendi içinde bir takım olumsuzlukları barındıran ,kendi içinde yoksulluğu,yoksunluğu ve maalesef de terörün farklı türlerini yaşayan bir coğrafya. Bu mahzun coğrafyada geleceğin; gençler üzerine eğilerek, gençleri doğru yola sevk ederek, onların hayatına yeni zevkler yeni lezzetler katarak ve onların ruh dünyalarına farklı dokunuşlar yapılarak gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu anlamda değerli arkadaşlarımızın kısa videolarıyla sunmuş oldukları projelerde kafamızdaki idealin, hedeflerimizin bir şekilde fiilen ortaya çıkmış ete kemiğe bürünmüş hali. Şüphesiz bu projeler yapılırken idarecilik hayatımda hep referans noktası olduğum çok kullanılan bir söz var. Tek taşın duvar olmadığı gerçeğidir. İdarecilik bir ekip işidir. Sizinle aynı amaca sahip, sizinle aynı gayeye sahip, sizinle aynı ruha sahip ve belli hassasiyetleri ortak taşıdığınız personelleriniz, mesai arkadaşlarınız eliyle bu tip hizmetleri götürebiliyorsunuz. O anlamda doğrusu ben kendimi çok şanslı addediyorum. Bu projelerin hepsinde özellikle eğitim camiamızda bu gün bir kısmını onure edeceğimiz ama sonrasında da takibini devam ettireceğimiz camiamızın çok kıymetli emekleri var.Buradaki öğretmen arkadaşlarımız gençlerimize yapılan hiç bir projede hiç bir karşılık beklemeden geceleyin, günün herhangi bir saatinde hiçbir talimat beklemeden fedakarca gayretlerini ortaya koydular. Bu emek bu gayret saygıyı ve ödüllendirilmeyi hak ediyor. Nasıl ki ramazan ikliminde bereket paylaşılarak artıyorsa, nasıl ki sevgi olgusu paylaşarak artan bir olgu ise; başarı da paylaşıldığında ve paylaşanlara gereken önem verildiğinde anlamlı ve özeldir. Marifet İltifata tabidir. Şüphesiz kendi dünyasında ,kendi görev yaptığı yerlerde, elinden gelen gayreti idarecilerimiz, eğitim camiamızın değerli mensupları ve diğer kurumlarımızda ki personellerimizin olduğunun farkındayım. Bu gün bu vesile ile Ramazan iklimini beraber yaşamak, mesai arkadaşlarımızla bu güzel ortamı teneffüs etmek adına böyle bir gecenin anlamlı olacağını düşündük. Böyle bir gecede sizlerle birlikte bulunarak değerli arkadaşlarımızın çalışmalarını ilçemiz halkının da ilçemiz yöneticilerinin de görmesini arzu ettik" dedi.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın konuşmasının ardından protokol tarından Kodla Ağrı, Bilim Sanat Merkezi, Eleşkirt Aile Destek Ve Sanat merkezi projelerinde başarılı performans ve fedakarlıklarından dolayı içinde öğretmen ve SYDV çalışanlarının bulunduğu 43 personele başarı belgeleri verildi.

Eleşkirt Sanat merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı izleyenlerin büyük beğenisini toplayan konser sonrasında program sona erdi.

Programa, Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Baş Müfettiş Muzaffer Öztürk, Müfettiş Aydın Ölmez, Murat Demirci, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Emniyet amiri Recep Kartal, Jandarma Komutanı Binbaşı Destan Saatcılar, Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, İlçe Sağlık Müdür Ahu Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdür Burhan Kurt, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.