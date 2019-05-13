Kaymakam Sarı'dan Eleşkirt gençliğine müjdeli haber

Son iki yılda Eleşkirt'teki gençlere ve çocuklara yönelik yapılan projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından faaliyete geçirilen Eleşkirt spor Kulübü, Eleşkirt Sanat Merkezi ve Kodlama ve Robotik Atölyelerinden sonra bir büyük müjde daha geldi.

Bu hafta itibari ile Eleşkirt Gençlik Merkezinin temeli atıldı ve çalışmalara başlandı. Kaymakam Ozan Sarı'nın sürekli takip ettiği ve bugün yerinde incelediği Eleşkirt Gençlik Merkezine ilişkin yüklenici tarafından Kaymakam Sarı' ya brifing verildi.İçerisinde çok amaçlı spor salonu, bireysel spor alanları, kafeterya, kütüphane gibi Eleşkirt'teki gençlerimizin ve çocuklarımızın kullanımına sunulacak alanlar olduğu belirtilen gençlik merkezinin eylül ayı sonu itibari ile bitirilerek faaliyete geçirileceği ifade edildi.

Kaymakam Sarı ''Eleşkirt'in geleceğinin sağlıklı, dengeli, ahlaklı, milli ve manevi hassasiyetleri yüksek kişiler eliyle kurulabileceğini, bununda temelinin çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmakla mümkün olacağını belirterek teknoloji atölyeleri, spor kulübü ve sanat merkezinden sonra şimdide Eleşkirt Gençlik Merkezimizde Kaymakamlığımız himayesinde, ilçe spor müdürlüğümüz koordinesinde, çocuklarımızın gönül dünyalarına dokunmaya, onların hayatlarına renk katmaya devam edeceğiz. Bu tip hizmetleri en öncelikli ve özel bir yere koyuyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik önümüzdeki dönemde yeni sürprizlerimiz olacak.'' dedi.