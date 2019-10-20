İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamlardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyaret

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iade-i ziyarette bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.


Geçtiğimiz aylarda Taşlıçay ile Tutak Kaymakamlığına atanan Murtaza Ersöz ve Ahmet Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti. Kaymakamlar Ersöz ve Karaaslan'a ilçelerin eğitim durumları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.