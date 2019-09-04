İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi

Erzurum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı’nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı'nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.


Ailesini karşılamak üzere kendisine ait sivil otomobili ile bir hafta önce görev yaptığı Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin naaşı, bu gün memleketi Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.


Uzman Çavuş Çiftçi'nin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, nüfusa kayıtlı olduğu Diyadin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Eşi Songül Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği öğrenilen Uzman Çavuş Çiftçi için düzenlenen cenaze törenine, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan'ın yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.