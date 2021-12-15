Kazakistan'da geçirdiği iş kazasından sonra sakat kalan işçi, ameliyatı için mücadele ediyor

Kazakistan'da inşaat işçisi olarak çalışan ve iş güvenliği olmaması nedeniyle iskeleden düşerek sakat kaldığını iddia eden Menderes Kış, onu hastaneye bıraktıktan sonra ortadan kaybolan işverenlerden tedavi masraflarını karşılamasını istiyor.

İddiaya göre, Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan ve 1 yıl önce Kazakistan'da bir Türk firmasına ait inşaatta, inşaat işçisi olarak çalışamaya giden 5 çocuk babası Menderes Kış, 3 ay çalıştıktan sonra iskeleden düşerek iki ayağını kırdı. Burada hastaneye kaldırıldıktan sonra iş güvenliği olmadığı için davacı olmak istediğini söyleyen Kış, işverenler tarafından hastanenin arka kapısından çıkarılarak yaşadığı yere götürüldü. Tedavisi için gerekli olan tüm masrafları karşılayacağını söyleyen yetkililer tarafından 5 gün sonra İstanbul'a getirilerek hastaneye yatırıldığını ve yetkililerin hastane masraflarını karşılamadan ortadan kaybolduğunu söyleyen Menderes Kış, davacı olduğu yetkililerden tedavisini karşılamalarını istiyor.

Kazakistan'da geçirdiği iş kazasından sonra iş bulamadığı için çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Menderes Kış, sesinin duyurmak istediğini belirterek, “İnşaatın dış cephesinde boya yaparken iskeleden düştüm. İki ayağımın topuklarında kırıklar oldu. Durumum biraz ağırdı. Türk-Kazak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler. Burada ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ancak yetkililer biz hastamızı ilk uçakla Türkiye'ye göndereceğiz dediler. Beni hastaneden çıkarmaya çalıştılar ben orada direndim. Bunun iş kazası olduğunu ve rapor tutmalarını söyledim. Beni hastanenin arka kapısından çıkardılar ve kampa götürdüler. Beni Türkiye'ye getirip özel hastaneye götürdüler. Hastanede iş kazası olarak girmediler sisteme. Normal vaka olarak geçirdiler. Ben evime döndüm. Ameliyatıma birkaç gün kala sözde beni bir refakatçi ile beraber İstanbul'a götürüp tedavime başlatacaklardı. Ama kimseye ulaşamadım. Kimseye ulaşamadığım için tedavi olamadım. Daha sonra mahkemeye başvurdum. Dava açıldıktan sonra evime birilerini gönderdiler. Beni tehdit ettiler. Davadan vazgeçmemi istediler. Ben hiçbir şekilde bu haklı davamdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Çünkü mağdurum. Sorumlu olduğum bir ailem ve 5 çocuğum var. Hiçbir gelirim yok. Orada çalışmış olduğum günlerin parasını alamadım. En çok bu zoruma gidiyor. Sesimi duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.