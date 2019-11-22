Kesmeye kıyamadığı hindileri için sanayide çiftlik kurdu

Ağrı Sanayi Sitesinde kaporta ustası olan Ufuk Yıldız, iki yıl önce kesmek için aldıkları iki hindiyi, kesmeye kıyamayınca, beslemeye karar verdi. Evde hindileri besleyecek yer bulamayınca da hindileri sanayi sitesindeki iş yerinin önüne kurduğu kümeste beslemeye başladı.

Daha sonra sanayi sitesinde yaptığı kümeste beslediği hindilerinin sayısı 23 hindiye çıkan Yıldız, hindilerin yanına aldığı üç tavukla, yaptığı kümesi genişleterek mini bir çiftliğe dönüştürdü.

Kimi müşterinin görünce şaşırdığı kiminin ise ilgi ile karşıladığı sanayi sitesindeki mini çiftliği kurmasındaki süreci anlatan Yıldız, hayvanlara karşı büyük bir sevgi beslediğini ifade ederek, iki yıl önce babasının kesmek amacıyla iki hindi aldığını söyledi. Aldıkları hindileri babası ile kesemeyip, beslemeye karar verdiklerini dile getiren Yıldız, evde besleyebilecekleri yerleri olmadığı için de sanayi sitesindeki iş yerinin önüne kümes yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Zamanla hindi saylarının arttığını ve kümesi büyüttüklerini kaydeden Yıldız, sanayi esnafının da hindilerin bakımı ve beslenmesi konusunda kendilerine yardımcı olduklarını ifade etti. Yıldız, “İki yıldır sanayide çalışıyorum. Benim aklımın ucundan sanayide çalışacağım geçmezdi. Okulu bazı sıkıntılardan dolayı mecburen bırakmak zorunda kaldım. Şimdi kaporta ustası olarak çalışıyorum. Bende hayvan sevgisi var zaten. Bunlardan önce bir tane kedim vardı. Babam kesmek için iki tane hindi almıştı. Hindiyi beslemek hoşumuza gidince de hindileri kesmekten vazgeçtik. Daha sonra onları beslemeye başladık. Biz de sanayide dükkanın karşısına kümes yapıp, etrafını tel örgü ile kapattık. İki tane hindi ile başladık. Şu an 23 tane hindi var. Ayrıca tavuk da aldık. Bu şekilde büyük bir kümese dönüşeceğini düşünmemiştik” dedi.

“Müşteriler arabasını tamir edilmesini beklerken hindilerle vakit geçiriyor”

Sanayiye gelen müşterilerin tavuk ve hindileri görünce şaşırdıklarını ve şaşkınlıkları geçince de hindilere yem verdiklerini anlatan Ufuk Yıldız, şunları söyledi:

”Sağ olsunlar sanayideki komşularımız yedikleri yemeklerden arta kalanları getirip veriyorlar, kendileri besliyorlar. Onlarda çok memnun gelen müşterilerde çok memnun. Müşteriler arabalarının tamir edilmesini beklerken, kümesteki hindi ve tavuklarla vakit geçiriyor, yem veriyor. Genelde bizim hindileri ne zaman keseceğimizi soruyorlar. Yılbaşında kesip kesmeyeceğimizi merak ediyorlar. Ama biz hindilerimizi kesmek için değil sadece bakmak için, sevdiğimiz için besliyoruz. Bu fikir aslında hiç aklımızda yoktu. Geçen sene dediğim gibi babam iki tane hindi aldı. bu hindileri kesmekten vazgeçtik, acıdık, beslemeye başladık. Bu şekilde evde de bakamayınca dükkana sanayiye getirdik. Burada bakıyoruz. Sayıları arttı. ilerde başka bir şey düşüneceğiz”.