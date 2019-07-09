Kırıkkale'den gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Ağrı'yı gezdi

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadolu'yuz” Projesi kapsamında Kırıkkale'den Ağrı'ya gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi, Ağrı'yı gezdi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadolu'yuz” Projesi kapsamında Ağrı'ya gelen öğrenciler, 4 gün boyunca Ağrı'yı gezerek, kentin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etti.

Ağrı'ya gelen öğrenciler ilk olarak Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada ki kurslardan gençlik liderlerinden bilgi aldı. Kent merkezini gezen öğrenciler; Ağrı Emniyet Müdürlüğünü, Huzur Evini ziyaret etti. Kent mezarlıklarını da ziyaret eden öğrenciler burada çevre temizliği yapıp dualar okudu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ziyaretlerini tamamlayan öğrenci kafilesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve gençlik liderlerinin yakın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek Kırıkkale'ye doğru hareket ettiler.