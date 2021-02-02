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Kış mevsimi Ağrı'yı kartpostala çevirdi

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da, karla bütünleşen ağaçlar ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı'da, karla bütünleşen ağaçlar ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.


Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da, kış manzarası göz kamaştırıyor. Kentin beyaza bürünmesiyle karla bütünleşen ağaçlar ortaya eşsiz bir görüntü çıkardı.


Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı'da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen vatandaşlar için bir kaçış noktası oluyor.

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