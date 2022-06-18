Kızılay çocuklara kitap ve kitaplık hediye etti

Kızılay Ağrı şubesinin başlattığı "Her Ev Bir Kütüphane" projesi ile öğrencilere kitaplık ve kitap hediye edildi.

Şenlendirme Projesi kapsamında yapılan çalışma ile Ağrı'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kitaplık hediye edildi. Kızılay Gönüllerinin evin içine kadar taşıdığı kitaplıklar çocuklarda büyük bir mutluluğa sebep oldu.

Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, "Şenlendirme projesi kapsamında yazdığımız projemiz genel merkezimiz tarafından kabul edildi ve bizlerde ilimizde bulunan 100 tane öğrenciye kitaplıkları hediye ettik. Öğrencilerin kendi odalarında ders çalışma ortamının oluşması ve kitap okuma oranının artırılması için başlattığımız projemiz çok güzel neticeler veriyor. Öğrenciler çok mutlu oldular. Odalarının ve kitaplarının derli toplu olmasını da sağladı" dedi.

Öğrenciler, Kızılay Gönüllüleri ile birlikte kitaplarını kitaplıklarına tek tek dizdiler. Mutluluk ve heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler Kızılay'a teşekkür etti.