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köprüden nehre düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı’da köprüden Murat Nehri’ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'da köprüden Murat Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Küpkıran Köprüsü'nden bir çocuğun nehre düştüğünü gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda nehirde kaybolan 9 yaşındaki M.D., olay mahallinden yaklaşık 400 metre ileride Van yoluna dönen köprünün ayaklarında bulundu. M.D., 112 ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.D.yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılacak otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

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