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Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

Almanya’dan ülkemize getirilerek 14 günlük karantina sürecini Ağrı’da Ahmed-i Hani yurdunda misafir edilerek geçiren 180 vatandaş karantina süresi bitiminde Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ağrı KYK İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Almanya'dan ülkemize getirilerek 14 günlük karantina sürecini Ağrı'da Ahmed-i Hani yurdunda misafir edilerek geçiren 180 vatandaş karantina süresi bitiminde Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ağrı KYK İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.


Fidanlarla uğurlamaları anında çok duygusal anlar yaşanmakla birlikte Misafirler gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun kaldıklarını belirttiler.

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