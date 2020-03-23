İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs nedeniyle kapatılan Ahmed-i Hani Türbesi sessizliğe büründü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmed-i Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmed-i Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.


Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve İshak Paşa Sarayı'na komşu olan Ahmed-i Hani Türbesi korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Korona virüs vakalarının Türkiye'de artmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarının kapatılmasını kararının ardından, Ahmed-i Hani Türbesi de geçici süreliğine ziyaretçilere kapatılırken bazı vatandaşlar türbe önünde dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.