Korona virüs nedeniyle kapatılan Ahmed-i Hani Türbesi sessizliğe büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ahmed-i Hani Türbesi, korona virüs nedeniyle getirilen yasakların ardından boş kaldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve İshak Paşa Sarayı'na komşu olan Ahmed-i Hani Türbesi korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Korona virüs vakalarının Türkiye'de artmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında ortak kullanım alanlarının kapatılmasını kararının ardından, Ahmed-i Hani Türbesi de geçici süreliğine ziyaretçilere kapatılırken bazı vatandaşlar türbe önünde dua etti.