KOSGEB'den imalatçılara destek, son başvuru tarihi 21 Mayıs

Verdiği destek programlarıyla Ağrı'da yüzlerce işletmenin açılmasına vesile olan ve ilde ekonomi çarklarının dönmesine önemli katkı sunan KOSGEB, yeni destek programlarını açıkladı.

Söz konusu destek programına ilişkin açıklama yapan KOSGEB Ağrı İl Müdürü Abdulmelik Taşkın çağrıya çıktıklarını ve pandemiden etkilenen imalatçı işletmeler için hızlı destek programını başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı KOSGEB'in faizsiz kredi destek başvurularının 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başladığını belirten Taşkın, "Toplamda 5 milyar bütçeli olan bu paket kapsamında pandemiden etkilenen imalatçı mikro işletmelere 30 bin, imalatçı küçük işletmelere 75 bin TL destek verilecektir. 3 yıla kadar geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek bu kredi desteği 2024 yılından itibaren 4'er aylık periyotlarla 6 eşit taksitle geri ödenecektir. Ayrıca teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin TL'ye kadar ilave destek sağlanacaktır" dedi.

İmalatçı işletmelerin kredi desteğine 3-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini dile getiren Taşkın, "Pandeminin KOBİ'lerimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye gayret gösterip, 'İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında aynı zamanda bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin finansmana kolay erişimini hedefliyoruz. Bu program ile korona virüsten etkilenen imalatçı işletmeleri destekleyerek, 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmeler, 3 yıl ertelemeli geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz yararlanabilecek ve bu işletmeler 2024'ten itibaren geri ödemelerini 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle yapacaklardır. Bu çerçevede finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu programa şartları tutan ilimizdeki imalatçı işletmeleri desteğimizden yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.