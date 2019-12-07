Köy çocuklarıyla doğum günlerini kutluyorlar

Ağrı'da "Köy Okulları Yardım Projesi" ile adını duyuran Cafer Canşi, başlattığı “Köy Çocuklarımızla Doğum Gününüzü Kutlayalım“ projesiyle köy okullarında okuyan çocuklarla birlikte gönüllülerin doğum gününü kutluyor

Başlattığı proje ile Türkiye çapında gönüllülerin yardımlarını, köy çocuklarına ulaştıran Cafer Canşi, sosyal medyada bu kez “Köy Çocuklarımızla Doğum Gününüzü Kutlayalım“ projesini başlattı. Canşi, bu proje ile de bu sefer köy okullarında okuyan çocukların hayatlarında ilk defa pasta yemesini sağlıyor.

Başlattıkları kampanyalarla çocukların gönlüne giren Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Canşi ve gönüllüleri başlattıkları kampanya ile doğum gününü köy okullarında okuyan öğrencilerle birlikte kutlamak isteyen gönüllülerin gönderdikleri pastaları çocuklara ulaştırdı.

“İlk defa pasta yiyen çocuklarımızın mutluluğu gerçekten doyumsuz“

Köy Okulları Yardım Projesinin çalışmaları hakkında hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Cafer Canşi: “Başlattığımız bu proje, köy okullarında okuyan çocuklarla destekçilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Destekçilerimiz pahalı kutlamalar yerine köy okullarında okuyan öğrencilerimize doğum günü pastası gönderiyorlar. Böylece onlar için kutlama yapıyoruz. Hayatlarında ilk defa pasta yiyen çocuklarımızın mutluluğu gerçekten doyumsuz” dedi.

Proje kapsamında gönüllülerinin doğum günlerini Ağrı ve ilçelerindeki farklı köy okullarında öğrencilerle birlikte kutladıklarını dile getiren Canşi: “Başlattığımız proje ile doğum gününü çocuklarımızla kutlamak isteyen destekçilerimizden biri olan Dilek Hanımın doğum gününü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda kutladık. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi gerçekten. Projemize destek veren herkesten Allah razı olsun“ şeklinde konuştu.

“Bu proje ile farkındalık oluşturmak istiyoruz“

Daha çok dezavantajlı yerlerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Canşi, şöyle konuştu: “Biz bu proje ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Pahalı doğum günleri yerine köy okullarında çocuklarla doğum günlerinin kutlanmasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Böylece daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz. Merkezi Ağrı olan projemiz ile Türkiye genelinde faaliyet göstermekteyiz. Binlerce öğrencimizle uçurtma şenlikleri ve Ağrı ilinde 100 den fazla okulda ihtiyaçların dağıtımında bizzat bulunduk. Ağrı merkezli projemiz ile Ağrı'da bir mağazanın desteği ile depo oluşturduk. Böylece köy okullarında görev yapmakta olan öğretmenler kırtasiye, giyim ve kitap ihtiyaçlarını bu depoya gönderilen malzemelerden karşılayabiliyorlar. Projemiz Hiçbir ideoloji, fikir ve siyasi odak ya da güç, simgeye bağlı olmayan tamamen bağımsız bir gönüllülük hareketidir. Herhangi bir vakıf ya da dernekle bağı yoktur. Amacı sadece öğrencilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır. Destek olan herkesten Allah razı olsun”