İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde mahsur kalan 75 yaşındaki hasta, kızakla ambulansa taşındı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki hasta, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki hasta, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı.


Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünün yolu bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan 75 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi. 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından ambulansla Hayrangöl köyüne ulaşan ekipler, eve kadar ambulansla gidemeyince hasta kadın köylülerin de yardımıyla kızakla ambulansa taşındı. Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.