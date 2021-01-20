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Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına kar paletli ambulans yetişti.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına kar paletli ambulans yetişti.


Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünün yolu bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki köyde 2 aylık hamile olan 36 yaşındaki Zehra Aslangiri'nin kanaması başlayınca yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi. 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından kar paletli ambulansla Alakoyun köyüne ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hamile kadını Hamur Devlet Hastanesine getirdi.

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