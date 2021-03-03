Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz “Kar Festivali” için Ağrı'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kar ve Buz Festivali için Ağrı'ya geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı'da düzenlenecek olan Kar ve Buz Festivaline katılmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eşi Gülşah Sayan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yavuz, buradan Ağrı Valiliğine geçerek ziyaret etti. Daha sonra Ağrı Belediyesine Geçen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eşi Gülşah Sayan ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Kültür ve Turizm alanındaki projeler hakkında konuşan Başkan Sayan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a hediye takdim etti.

Programın devamında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

“Ağrı'nın tarihçesini en iyi şekilde ve farklı boyutlarıyla anlatacağız”

Daha sonra Kodla Ağrı Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz, yaptığı açıklamada, yurtdışında bulunan tarihi eserlerin geri alınması noktasında sıkı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ağrı çok dinamik bir şehir. Bildiğiniz gibi çok kısa bir süre önce ağrı dağı tırmanışı açıldı. Bu anlamda Ağrı kentimizin turizm anlamında da önü çok açık. Çünkü dünyada Ağrı dağını bilmeyen kimse yoktur. Ağrı Dağı zaten dünyanın en ünlü destinasyonlarından bir tanesi. İnşallah Ağrı Dağı'nın turizme kazandırılması kente sosyal anlamda da ekonomik anlamda da çok büyük katkısı olacak. Sporcular ve dağcılar başta olmak üzere hepimiz Ağrı Dağı'na birlikte çıkıyor olacağız. Kentimiz hem kültürel hem de turizm anlamında büyük bir atılımın eşiğinde. Biz de bunu sayın valimiz ve sayın belediye başkanımız ile birlikte adım adım, sıkı bir işbirliği ile gerçekleştirmek için bu şehirdeyiz. Müze çalışmamız kapsamında, Ağrı'nın tarihçesini en iyi şekilde ve farklı boyutlarıyla anlatacak koleksiyonu da bir araya getireceğiz. Yurtdışındaki eserlerin Türkiye'ye iadesi konusundaki mücadelemiz her zaman en güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle son 19 yılda çok fazla eserimizi birçok ülkeden getirdik. Yurtdışındaki yaşam mücadelelerimizde devam ediyor. Her sene birkaç farklı ülkeden kıymetli eserlerimizi Türkiye'ye getiriyoruz.

Konuşmasının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz, İshak Paşa Sarayı'nın mimarisine uygun yapılan Kültür Merkezini inceledi. İncelemeleri sırasında halk ozanları ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler “dengbej” performansını dinledi.

Programın devamında Ağrı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hünerli Eller Sanat Çarşısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Yavuz burada yapılan resim, heykeltraş, filografi ve ebru gibi çeşitli alanlarda yapılan eserleri inceledi.

Programın sonunda Ağrı Belediyesi Konuk Evinin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Dr.Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra, halk oyunları ekibi tarafından “Çoban Ali” oyunu konuklara sergilendi.