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Kulüpler Patnos 1978 Spor'un başarılı hocasının peşine düştü

Patnos 1978 Spor’un Başarılı hocasını bir çok kulüp istiyor.

Patnos 1978 Spor'un Başarılı hocasını bir çok kulüp istiyor.


Ağrı Süper Amatör liginde Patnos 1978 Spor ile namağlup yol yemeden Şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Oktay Belli'yi bir çok spor kulübü istiyor.


Daha öncede bir çok Spor kulübünü çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Belli,son olarak Patnos 1978 Spor ile şampiyonluk yaşamış ve halen takımın başında bulunuyor.


Patnos 1978 Spor'a namağlup gol yemeden Şampiyonluk yaşatan Van'lı hocayı Patnoslu sporseverler de çok seviyor ve takımın başından ayrılmasını istemiyorlar. Ben Patnoslu sporseverlerle bütünleştik şehir beni bende şehri seviyorum .Bizler profesyoneliz yarın ne olacağını bilemeyiz.'' diye konuştu.

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