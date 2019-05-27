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Kur'an bülbülleri Doğubayazıt'ta

Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Mehmet Bayazıt Cami’iinde organize edilen Kur’an-ı Kerim ziyafeti programına Doğubayazıt halkı yoğun ilgi gösterdi.

Doğubayazıt İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Mehmet Bayazıt Cami'iinde organize edilen Kur'an-ı Kerim ziyafeti programına Doğubayazıt halkı yoğun ilgi gösterdi.


Doğubayazıt Merkez Mehmet Bayazıt Camisinde organize edilen Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı kapsamında sırayla kürsüye çıkan hafızların güzel sesinden farklı makamlarda Kur'an-ı Kerim dinleyen bazı vatandaşların cep telefonları ile hafızları kayıta aldılar.


İstanbul Hafızlarından Emrullah Çalışkan'ın, Erzurum Hafızlarından Musa Dağ ve 2017 Dünya üçüncüsü Tanzanya'lı Samiu Musa Ramadhadi okudukları Kur'an-ı Kerim tilaveti camii cemaatinde bulanan bazı vatandaşlar tarafından Allah, Allah sesleri ile gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.


Programın ardında Doğubayazıt ilçe müftüsü Adem Özdemir tarafından günün anısına hafızlara birer hediye takdim edildi.


Camii cemaatin ilçeye gelen hafızların ellerini sıkmak ve güzel okumalarından dolayı teşekkür etmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

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