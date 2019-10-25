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Kur'an- Kerim sınıfına şehit Eren Bülbül'ün adı verildi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur’an-ı Kerim sınıfına şehit Eren Bülbül’ün adı verildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur'an-ı Kerim sınıfına şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.


Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesinde yeni açılan Kur'an-ı Kerim sınıfına iki yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken şehit olan Eren Bülbül'ün adı verildi. Sınıfın açılışında öğrenciler tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.


Açılışa Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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