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Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.


16 Temmuz -7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kuran kursları arası futbol turnuvasına 20 takım ve yaklaşık 240 sporcu katıldı.


Turnuva sonunda Esentepe Mahalle Camii Kuran Kursu birinciliği elde ederken, Değirmenoğlu Köyü Cami Kuran Kursu takımı ikinci oldu.


Turnuvanın final maçını İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve İlçe Müftüsü Kemal Arpacı da izledi.


Dereceye giren takımlara kupaları İlçe Kaymakamı Sarı tarafından verildi.

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