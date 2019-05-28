Kur'an Kursunda yıl sonu programı düzenlendi

2018-2019 yılında Kur'an Kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklarının yıl sonu programı düzenlenen programla gerçekleşti.

Kur'an Kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklarının yıl sonu programına katılan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, çocukları başarılarından dolayı tebrik etmek amacıyla çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Yıl sonu programında konuşan İl Müftüsü Topçu, ‘'Yavrularımız 4-6 yaş kurslarına gelerek dinini ve peygamberini öğrenmektedirler. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda çocuklarımız başta Kuran-ı Kerim'i, dini bilgileri, ahlaki erdemleri, sevgiyi, merhameti ve Allah'a ibadet etmenin güzelliklerini öğreniyorlar'' dedi.

Çocuklarını açmış oldukları Kur'an Kurslarına emanet eden aileleri yürekten tebrik ettiğini dile getiren Topçu, ‘'Eğitim gören çocuklarımızı kutluyorum. Onları bugünlere hazırlayan onlara eğitim veren Kur'an Kursu Öğreticilerimize de göstermiş oldukları çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.